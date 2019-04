CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 3 Aprile 2019, 12:00

AVERSA - Malvivente aversano in trasferta, truffa di settantamila euro per diciottomila bottiglie di vino deviando con uno stratagemma le telefonate dell'istituto di credito interessato per giustificare la regolarità degli assegni al venditore. Un disegno criminoso raffinato che sembra essere venuto fuori da una sceneggiatura cinematografica. Sceneggiatore unico è L.P., un 40enne di Aversa; truffato il titolare di una nota azienda vitivinicola con sede a Maglie, in provincia di Lecce.Per l'aversano, incensurato, l'accusa è di truffa in concorso con ignoti considerato che il pubblico ministero in servizio alla procura della Repubblica di Lecce, Stefania Mennini, che si è interessata del caso, nel decreto di conclusione delle indagini, di qualche giorno fa, ha ricostruito la truffa limitandosi al solo nome di L.P., difeso dall'avvocato Vito De Pascalis. La vicenda, secondo quanto ricostruito dal magistrato salentino, ha inizio nel novembre del 2017, quando L.P. si sarebbe presentato al titolare dell'azienda vitivinicola leccese sotto falso nome. Si sarebbe presentato come Luca Rivoli, grossista di vino, chiedendo un preventivo per un acquisto considerevole di bottiglie, novemila. Il legale rappresentante della cantina, dato il profilarsi di un affare che gli avrebbe consentito di vendere buona parte della produzione, si è attivato inviando il preventivo richiesto e le brochure dei vini all'indirizzo mail lucarivoli10@gmail.com.