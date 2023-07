Piedimonte Matese: viola il divieto di avvicinamento all'ex fidanzata: arrestato 42enne

Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Piedimonte Matese dai carabinieri della locale compagnia con l'accusa di aver violato il provvedimento di divieto di avvicinamento, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che gli proibiva di avvicinarsi alla ex fidanzata.

Il provvedimento era stato emesso nei confronti dell'uomo lo scorso 5 maggio e stabiliva che non avrebbe potuto avvicinarsi alla ex fidanzata, rispettando sempre una distanza minima del raggio di 300 metri. Secondo il provvedimento, l'uomo avrebbe dovuto in ogni caso mantenere una distanza ragionevole al fine di evitare ogni contatto fisico o verbale.

Non è stato così. I carabinieri infatti, a seguito di segnalazione, sono intervenuti presso l’abitazione della 46enne e hanno accertato la presenza dell'ex fidanzato. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.