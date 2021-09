Sparanise, il branco picchia 13enne: pestato a sangue anche il padre

In paese non si parla d'altro. E le immagini circolate sui social non hanno fatto altro che alimentare la curiosità e lo sdegno. Tutto accade in una sera di fine estate come tante altre: nella villetta comunale i giovanissimi sono tanti, in molti si godono gli ultimi giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico. All'improvviso una ragazza di soli 13 anni viene aggredita da un ragazzo - per cause ancora sconosciute. Pochi minuti dopo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati