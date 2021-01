Donna picchiata e perseguitata per un anno, scatta dalla magistratura l'ordine di non avvicinarsi più a lei

CASTELVOLTURNO - Per un anno è stata picchiata, vessata e perseguitata da un uomo di 38 anni con cui aveva avuto una precedente relazione. Alla fine una donna residente a Pinetamare ha trovato la forza di denunciare le angherie subite ai carabinieri che, coordinati dalla Procura di S. Maria C. V., gli hanno notificato un ordine di non avvicinarsi più alla donna. Se lo farà finirà in galera. Nei confronti dell'uomo di Crispano sono infatti stati accertati i reati di maltrattamento contro conviventi e atti persecutori. Per la donna la fine di un incubo.

