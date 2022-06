Violenza in famiglia a Casagiove: incendia tutti gli abiti della compagna incinta

Non si è fermato nemmeno davanti alla moglie incinta, l'uomo finito ieri agli arresti domiciliari a Casagiove dopo un giorno di «ordinaria follia» che ha avuto come unico obiettivo la convivente. L'ennesimo litigio è sfociato in un raid ai danni della donna che non ha mai denunciato i soprusi. Prima ha minacciato e aggredito la compagna, poi come una sorta di dispetto violento le ha bruciato tutti gli abiti nell'armadio della casa. Non...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati