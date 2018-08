CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 29 Agosto 2018, 12:00

RECALE - Clima rovente, a Recale, dopo l'arresto di D.F., 67 anni, il pensionato ritenuto responsabile di violenza sessuale aggravata ai danni di una bambina di appena 8 anni. Per tutta la giornata di lunedì, non appena la notizia dell'episodio e del fermo è rimbalzata sui portali di informazione, decine di cittadini hanno lascito commenti feroci su Facebook. Qualcuno, però, è andato oltre e dalle parole è passato ai fatti. Nella notte, ignoti hanno tentato di incendiare il portone dell'edificio in cui il 67enne è ristretto agli arresti domiciliari. Il fuoco, subito domato, è stato appiccato al citofono.