La polizia di Stato di Caserta ha arrestato un 53enne condannato per maltrattamenti in famiglia e violenze, anche di natura sessuale, commessi verso la moglie. I poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato l'uomo, di origini napoletane ma da lungo tempo residente a Caserta, poiché colpito da un ordine di carcerazione della Procura generale presso la Corte di Appello di Napoli. Con il provvedimento, l'uomo è stato condannato a tre anni e 10 mesi di reclusione in quanto riconosciuto, in via definitiva, colpevole di violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni aggravate, commesse in danno dell'ex coniuge.

In particolare, nel corso del 2015, l'uomo è stato autore di numerosissime vessazioni, fisiche e verbali, sfociate anche in vere e proprie violenze sessuali nei confronti dell'allora moglie fino a quando la donna, ormai esausta, ha trovato il coraggio per denunciare. Rintracciato e catturato, l'uomo è stato portato in carcere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA