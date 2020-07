È riuscita a salvarsi urlando «ti amo ancora, usciamo a fare una passeggiata», nonostante le colasse sangue dallo stomaco, avesse il volto tumefatto, il collo viola, e pochi istanti prima l'avesse quasi strangolata, schiacciandola sul pavimento con un ginocchio, e poi fosse stato a un passo dal gettarla giù dal balcone.

Dieci minuti da incubo, di quelli in cui vedi scorrere davanti agli occhi i titoli di coda della tua vita. Ma per Mirta (il nome è di fantasia) non era finita. Non ancora. Quando è riuscita a convincerlo a uscire per fare una passeggiata, dicendogli che lo amava, appena lui ha messo piede fuori dalla porta, lo ha chiuso fuori e ha chiamato i soccorsi. È arrivata in ospedale ch'era quasi incosciente, aveva perso molto sangue e presentava, oltre alle ferite da taglio all'addome, gli evidenti segni di uno strangolamento. Dal Pronto soccorso, è partita la chiamata alla polizia, come da prassi. E Mirta ha dovuto dire agli agenti che chi l'aveva quasi uccisa era il suo amante, l'uomo col quale tradiva il marito. È riuscita ad avere il coraggio di farlo e lo ha denunciato. È partita così un'indagine lampo, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, diretta da Maria Antonietta Troncone. E ieri il suo aguzzino è finito in carcere. Non senza altro trambusto.

Quando gli agenti della squadra mobile di Caserta, diretti da Davide Corazzini, sono arrivati fuori casa sua, a Teano, Peppino Licciardi, questo il nome del 45enne, si è barricato in casa, minacciando altre follie se gli agenti fossero entrati. Alla fine, a farlo ragionare, ed evitare che la polizia dovesse sfondare la porta dell'appartamento per arrestarlo, è stato suo fratello. Lo ha convinto a uscire, ad arrendersi, ché tanto non poteva fuggire da nessuna parte. Risponde di tentato omicidio, Licciardi, per avere quasi ucciso la sua amante, cinque giorni fa, a Macerata Campania. Bisogna riavvolgere il nastro e cominciare dal principio per ricostruire l'ennesimo caso di violenza sulle donne che si verifica in provincia di Caserta dall'inizio dell'anno, fenomeno che durante il lockdown ha avuto un'impennata anziché appiattirsi. Mirta, sposata e madre di due figli adulti, aveva da qualche tempo una relazione extraconiugale con Licciardi. Venerdì scorso, il marito della donna non era in casa, così lei ha invitato l'amante a cena.



Secondo il racconto della donna, la serata stava proseguendo tranquilla finché lei non ha redarguito l'uomo perché si era seduto a tavola senza camicia. Un appunto di «bon ton» che Licciardi non ha gradito. Tra i due è iniziata una lite, ma poco dopo Licciardi dalle parole è passato ai fatti. Ha afferrato un coltello dal tavolo e ha colpito Mirta alla pancia. Poi le ha messo le mani al collo e ha tentato di strangolarla, montandole addirittura con un ginocchio sulla gola. La donna però ha resistito, ha lottato con tutte le sue forze, ma Licciardi l'ha sollevata di peso e l'ha sbattuta più volte con la testa contro un muro. Una violenza cieca, feroce, inaudita e priva di qualsiasi logica che solo per un caso fortuito non è finita in tragedia. Sanguinante, asfittica, stordita ma ancora lucida, Mirta è stata trascinata sul balcone da Licciardi: ha tentato di gettarla giù dal settimo piano. A quel punto la donna, nonostante fosse ormai sfinita, gli ha urlato ti amo», «andiamo a fare una passeggiata». Poche parole che, di colpo, hanno ammansito il quarantacinquenne. I due si sono avviati alla porta e appena lui ha messo piede fuori casa, lei lo ha chiuso fuori e ha chiamato aiuto. L'hanno soccorsa figli.

Dal ricovero in ospedale, e quindi dalla denuncia, all'arresto, sono passati appena cinque giorni. Da ieri Licciardi è in cella. L'accusa è tentato omicidio pluriaggravato.

