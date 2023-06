Nuova udienza, ieri, al processo sulle presunte violenze contro i detenuti per il quale il presidente del Corte di Assise Roberto Donatiello e la presidente del Tribunale Gabriella Maria Casella hanno impresso un'accelerazione dei tempi. Tuttavia, l'accusa composta dai pubblici. Ministero Alessandro Milita, Daniela Pannone e Alessandra Pinto, ha ripresentato questioni già analizzate, causando uno scontro con la difesa sulle modalità dell'esame del teste della polizia giudiziaria Manlio Tammelleo. Dopo tre sospensioni, l'accusa ha dunque accettato di fermare l'esame del teste e ha lasciato spazio al teste Giuseppe Chiappetta per svolgere le indagini interne sulle presunte violenze.

Nel corso dell'udienza è stato proprio il presidente Donatiello, su obiezione di uno dei difensori, a richiamare l'accusa a circoscrivere l'esame ai soli casi di agenti penitenziari che commettono violenze in maniera da identificarli con certezza. Ma lo scontro tra accusa e difesa è continuato sulle modalità dell'esame del teste che procedeva ai riconoscimenti mediante fermo immagini, modalità aspramente contestata dalla difesa. «E allora vediamo 30 ore di video», è la risposta del pubblico ministero Milita. Un'impasse che dura fino a quando il presidente della Corte chiede una sospensione per decidere in merito.

«Propongo all'accusa - ha detto il presidente Donatiello - di sospendere l'esame del teste che si sta sovrapponendo a quello precedente, ovvero a quello del maresciallo Medici sentito per ben 6 udienze. Esame che si può riprendere - aggiunge il magistrato - dopo aver ascoltato le parti civili, ovvero i detenuti».

E arriva la terza sospensione dell'udienza per dare modo all'accusa di decidere se accettare o meno. Che, alla ripresa, si dichiara d'accordo e quindi il luogotenente Tammelleo viene invitato ad andare via, ma è "soltanto un arrivederci", precisa scherzosamente il presidente.

Un'udienza lunga e senza utili elementi fino alla chiamata del teste Giuseppe Chiappetta: la divisa del nucleo investigativo centrale del dipartimento penitenziario che ha svolto le indagini interne sulle presunte violenze. Come si ricorderà, alla scorsa udienza, la Corte aveva detto "no" alla testimonianza con il "commento" di quanto accade per ogni fotogramma, così come aveva chiesto il pm al teste. Su opposizione della difesa, i giudici, avevano respinto la richiesta dell'accusa che aveva chiesto al brigadiere Vincenzo Medici di commentare alcuni "frame", inerenti la condotta di ogni singolo appartenente alla Polpen.

Un'azione superflua, dal momento che tutto il materiale audio-fotografico è già agli atti della Corte. Della scorsa settimana anche il primo verdetto con assoluzione per due agenti penitenziari che avevano scelto il rito abbreviato. Gli assolti - Vittorio Vinciguerra e di Angelo di Costanzo per i quali i pm avevano chiesto la condanna - erano accusati di torture, maltrattamenti, lesioni dolose pluriaggravate e abuso di autorità che il reato immediatamente precedente a quello di tortura. Per l'avvocato Gerardo Marrocco, difensore di Vinciguerra, il verdetto di assoluzione «avrà sicuramente un peso notevole anche nel giudizio ordinario relativo le torture al carcere».