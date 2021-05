Il virus non molla la presa nel Casertano: 180 nuovi positivi su un totale di settemila

È tornato a salire oltre quota settemila, come non accadeva da oltre tre settimane (dal nove aprile), il numero delle persone attualmente positive nel Casertano. Lo attesta il report giornaliero dell'Asl, che dà conto di 180 nuovi positivi su 1538 tamponi effettuati, per un indice di positività che supera abbondantemente il 10% (11,70%); il numero di guariti giornalieri è di 150 (54418 le persone guarite da inizio pandemia), per cui gli attuali positivi sono cresciuti nelle ultime 24 ore di 27 unità, attestandosi a quota 7006.

Tre i decessi giornalieri registrati, per un totale da inizio pandemia (marzo 2020) di 1120 persone decedute causa Coronavirus. Il virus dunque continua a far registrare numeri alti.