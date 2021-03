Domenica della Palme con Parco chiuso La gente si riversa davanti Palazzo Reale

CASERTA - La zona rossa con divieti assoluti non regge più. Oggi Domenica delle Palme il Parco della Reggia di Caserta era chiuso, nostante sia immenso e può accogliere in tutta sicurezza centinaia di persone se distanziate e con mascherina. La gente si è quindi riversata nella piazza antistante la Reggia. Nessuna violazione o assembramento, famiglie, ragazzi e anziani erano distanti l'uno dagli altri e indossavano tutti le mascherine. Ma quanto accaduto dimostra che ormai è tempo di aprire parchi e villette disponendo controlli per il rispetto delle regole. Altrimenti la gente farà da sola e sarà impossibile frenare i più indisciplinati.

