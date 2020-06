LEGGI ANCHE

Un appuntato scelto dei Carabinieriha arrestato a(Caserta) un 45enne che aveva poco primadi un anno più grande, puntandole. E' stato l'anziano padre dell'aggressore e della vittima a chiedere aiuto uscendoin strada, dopo aver assistito alla scena in casa. Disperato per la lite tra i figli che rischiava di degenerare, l'81enne genitore ha attirato l'attenzione del carabiniere; questi (presta servizio alla stazione di San Prisco) è subito intervenuto, bloccando e disarmando l'aggressore che intanto era sceso in strada per inseguire la sorella.Poco dopo sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Vitulazio; i militari hanno rinvenuto i due coltelli e soccorso la donna. L'aggressore ha provato a gettarsi contro i carabinieri ma è stato definitivamente bloccato. Il 45enne risponde dei reati di maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata con armi. Ai carabinieri, l'anziano genitore, ha raccontato di essere anch'egli vittima del figlio e di subire da tempo gravi maltrattamenti, ma di non averli mai denunciati.