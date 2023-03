Vitulazio, giochi per bambini in viale Kennedy

Un nuovo spazio per i bambini di Vitulazio. L’amministrazione comunale porta a casa un nuovo progetto che consente di realizzare in viale Kennedy un’area giochi per i più piccoli negli spazi verdi del paese, luoghi che sempre più devono diventare punti di inclusione, di gioco, di creatività, di condivisione.

Il raggiungimento dell’obiettivo è stato reso possibile grazie all’intercettazione di una misura per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa. L’area è stata attrezzata con un’altalena, due giochi a molla, una casa gioco posizionati su una pavimentazione antitrauma per la sicurezza, una panchina e cestino per i rifiuti.

Soddisfatto il sindaco Raffaele Russo «Oggi è un giorno di festa per le bambine e i bambini del quartiere e del nostro paese, per chi crede che i nostri spazi verdi debbano sempre più diventare luoghi per il tempo libero ma soprattutto per garantire il diritto al gioco. Il Covid ha rallentato molte iniziative ma con impegno e volontà stiamo realizzando il nostro progetto di paese possibile».