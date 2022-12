Ridotto alla fame, il fratello si appropria del reddito di cittadinanza

Viveva in una cantinola di pochi metri quadrati su un divano sporco, in mezzo a rifiuti di ogni tipo, confinato lì e ridotto alla fame dal fratello, che probabilmente si appropriava anche del suo reddito di cittadinanza. Una storia di degrado e abbandono avvenuta a Maddaloni, nel Casertano, su cui stanno effettuando accertamenti i carabinieri della locale Compagnia. La vittima è un 65enne con problemi psichici, che viveva al pian terreno di uno stabile in cui risiedeva anche il parente più prossimo, il fratello, che approfittava - è emerso - dei suoi guai. Dopo l'intervento dei carabinieri, il 65enne è stato affidato ai servizi sociali, condotto in una struttura di accoglienza e curato, mentre il fratello sarà probabilmente denunciato per maltrattamenti in famiglia e altri reati. Non sono tuttavia emersi gli estremi della riduzione in schiavitù e del sequestro di persona, visto che il 65enne - hanno accertato i carabinieri - era libero di muoversi seppur non in grado di badare a sé stesso e completamente abbandonato.

Dalle prime indagini è emerso che il fratello lo nutriva in modo molto scarso, ma lo accompagnava puntualmente a riscuotere il reddito di cittadinanza e poi probabilmente se ne appropriava. Sull'episodio è intervenuto anche il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. «Una vicenda che ci lascia interdetti - ha commentato Borrelli - chi ha ridotto quell'uomo così dovrà pagare, mentre gli assistenti sociali dovranno provvedere a garantirgli condizioni di vita dignitose».