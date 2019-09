Giovedì 19 Settembre 2019, 15:48

Un giovane ghanese si è reso protagonista, questa mattina, di trenta minuti di follia, in pieno centro a Caserta. Il ragazzo era andato al nuovo sportello del Centro sociale, in un palazzo di piazza Vanvitelli, dove pretendeva il pocket money. Gli operatori gli hanno spiegato di non poterlo aiutare, ma il giovane è andato fuori di testa. Ha iniziato a sferrare calci e pugni, poi ha minacciato gli operatori con un coltello; i malcapitati sono riusciti a chiudere la porta e a chiamare la polizia. Il giovane, una volta in strada, non si è fermato: ha puntato la lama contro i passanti, seminando il panico nella piazza in cui hanno sede prefettura, questura e municipio, poi è fuggito verso via Mazzini, dove gli agenti della squadra Volanti, diretta da Luigi Ricciardi, lo hanno inseguito. Prima di essere bloccato, il ragazzo ha colpito con una testata uno dei poliziotti che cercava di fermarlo. L'agente è finito in ospedale. Il giovane ghanese è stato arrestato.