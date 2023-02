Una auto parcheggiata di sera su una strada pubblica di Castel Volturno e trovata il mattino seguente dal proprietario col finestrino danneggiato e i cristalli sparsi per terra.

Una condizione seppure critica purtroppo normale per l'area domiziana, suo malgrado abituata a atti predatori di ogni tipo e forma, soprattutto ai danni delle automobili lasciate di notte incustodite.

Ma no se il proprietario è una cittadina statunitense, ufficiale di alto grado della Nato, e nella vettura viene trovato un volantino di protesta all'impegno degli Stati uniti d'America in Ucraina, a sostengo della nazione dell'Est Europa contro l'invasione Russa. Sul posto arrivano rapidi i carabinieri, che poco dopo chiudono la strada alla circolazione veicolare e al transito di chiunque non sia coinvolto nelle indagini.



Il nastro rosso e bianco è spostato solo per far accedere all'area ai gruppi speciali della scientifica e degli artificieri. Già. C'è il sospetto che all'interno dell'auto possa essere stato posto un ordigno esplosivo (ma poco dopo per fortuna è escluso).

Ci troviamo in via Darsena Orientale, a poche centinaia di metri dall'albergo Marina di Castello, dove si allena il calcio Napoli. I rilievi e tutte le operazioni necessarie durano circa otto ore. Si concludono solo dopo il tramonto, con l'automobile caricata su un carro attrezzi e condotta in un centro dei carabinieri, evidentemente a disposizione degli inquirenti per ulteriori indagini.



Il timore nei primi momenti era quello di un attentato di matrice anarchico, di quelli che si stanno registrati in diverse città d'Italia e del resto d'Europa a sostengo della battaglia contro il carcere duro per Alfredo Cospito. Gli inquirenti non hanno rilasciato alcun comunicato ufficiale, ma pare sia stato un atto dimostrativo di un gruppo extra parlamentare di estrema sinistra con matrice antiamericana. Perché, a quanto pare, dall'auto non sarebbe sparito alcun oggetto: Per cui sarebbe da escludere l'azione per furto. Piuttosto, si indaga su chi ha potuto lasciare quel volantino contro il sostegno degli Usa all'Ucraina.