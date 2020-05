LEGGI ANCHE

Sono da oltre un anno, perché sotto sequestro della magistratura, e da ultimo sono state: ora le, che assistono le fasce deboli, dalle famiglieagliagli, chiedono con forza al Comune didi predisporre concretamente una sede in cui poter espletare le loro mansioni. L'ultimo smacco due settimane fa, quando gli attivisti dellanata per rispondere all'emergenza Covid-19 e formata da diverse associazioni attive nel capoluogo,, hanno trovato vuota la stanza della caserma Sacchi, immobile di proprietà comunale, concessa dal Comune per le attività di carattere sociale; in due mesi, Caserta Solidale ha assistito centinaia di famiglie tramite il proprio centralino telefonico, interessate a fare richiesta per i buoni spesa, la borsa di studio, il bonus informatico da 500 euro, e ha inoltre dato assistenza tra Caserta e Castel Volturno a più di 1000 famiglie, attraverso i pacchi alimentari e la consegna a domicilio di spesa e farmaci.Nella stanza ha preso posto un ufficio del 118, il servizio di emergenza sanitaria. «Un dirigente comunale - spiega Virginia Crovella di- ha deciso senza avvisarci che non dovevamo più stare lì. E così ci siamo ritrovati in mezzo alla strada, come avviene da oltre un anno. Non ne possiamo più: come associazioni, e penso anche ai cittadini che a noi si rivolgono, abbiamo diritto ad una vera sede, altrimenti i servizi che forniamo non li fornisce nessuno. Il sindaco Carlo Marino propose di trasformare la caserma Sacchi, che è molto grande, in Casa del sociale, ma il progetto è fermo da mesi». Qualche giorno fa, Marino si è detto pronto a ospitare le associazioni di Caserta Solidale nella sede di« Caserta Welfare - spiega la Crovella - è una iniziativa del Comune di Caserta nata durante l'epidemia, che vede anche noi coinvolti, ma che non ha alcuna sede!». Il capannone che fino al marzo 2019 ospitava il Centro sociale ex Canapificio, riferimento per molte associazioni cittadine, dove si fornivano servizi a cittadini, richiedenti asilo e immigrati con permesso, è ancora sotto sequestro giudiziario per criticità strutturali, mentre sono ormai fermi da mesi i tavoli tecnici per i lavori di sicurezza e adeguamento che venivano tenuti con frequenza costante con la Regione, proprietaria della struttura, e il Comune di Caserta; quest'ultimo vorrebbe realizzare nel capannone un museo della canapa e un hub agroalimentare.