Venerdì 3 Maggio 2019, 12:00

Un viaggio di mille miglia deve iniziare con un singolo passo. Cade a pennello, Lao Tzu, per l'ambizioso progetto del governatore Vincenzo De Luca che ieri ha presenziato all'abbattimento della prima delle sei villette abusive, ormai ruderi cadenti, realizzati sulla spiaggia di Bagnara, suggestivo lido domiziano in territorio Castel Volturno. «Qui deve diventare come in costiera romagnola», ha detto il presidente della Regione. E di bellezza per rilanciare la costa ce n'è da vendere, ma dopo le catapecchie di Bagnara, andrebbero abbattute anche le oltre settecento case abusive che puntellano la Benin City d'Italia, il simbolo del fallito boom turistico, occupate ormai da anni e divenute crocevia di traffici di ogni genere in mano alla mafia nera. La bellezza dunque, c'è, ma bisogna riportala alla luce, scrostando dalla preziosa conchiglia domitiana la polvere che vi si è incrostata in anni di incuria, abbandono, connivenze. Il governatore della Campania ci crede. E infatti ha dichiarato che «sia qui che altrove andranno giù le case da abbattere, e su cui non ci saranno mai sanatorie - ha detto - quelle realizzate su aree demaniali come le spiagge, è il caso di Bagnara, o in zone a rischio idrogeologico, o quelle edificate dai camorristi». Le idee sono chiare e serve un distinguo. «È diverso per le zone interne immuni da rischi ambientali - ha aggiunto De Luca - che riteniamo possano essere acquisite dai Comuni per essere locate a chi ne ha bisogno o essere vendute agli stessi proprietari».