Volturno al limite dei livelli di guardia La piena dopo le piogge fa paura

CAPUA - I rovesci temporaleschi della giornata di ieri hanno determinato, oggi, un improvviso innalzamento del Volturno. A Capua, la scala idrometrica ha registrato - nel pomeriggio - un incremento del livello fluviale di circa sei metri. Il corso d’acqua ha già raggiunto i buchi del “Ponte Nuovo”, ancora interdetto alla circolazione. Anche i fossati dell’antica cinta muraria della città sono stati investiti da enormi ristagni. Rischiano di essere sommerse le campagne a ridosso degli argini fluviali in località “La Monaca”, “Siero” e “Santella”. Se il Volturno dovesse ulteriormente ingrossarsi, alcune abitazioni in via Marra potrebbero nuovamente restare isolate, come durante l’ultima piena di alcune settimane fa. Costante il pattugliamento delle squadre delle locali associazioni e gruppi comunali di protezione civile. Monitorata la situazione anche negli altri Comuni attraversati dal Volturno. Anche il fiume Savone è tornato a far paura nella zona tra Carinola e Francolise, soprattutto nelle ore notturne. Al momento, non si registrano evacuazioni, ma la tensione inizia a crescere con il passare delle ore.

