Volturno, ripulita la foce del fiume: raccolti 400 flaconi di pesticidi e funghicidi

Quasi quattrocento flaconi usati in agricoltura come pesticidi e funghicidi raccolti in due ore sulle spiagge di Castel Volturno nei pressi della foce del fiume Volturno. È il bilancio dell'intervento dei volontari di Domizia - l'associazione si occupa a Castel Volturno di tematiche ambientali - che hanno trascorso la mattina dell'Immacolata a raccogliere sulla spiaggia alla foce sinistra del Volturno flaconi e bottiglie trasportati dal fiume; l'operazione di pulizia conferma i sistematici sversamenti di rifiuti speciali e pericolosi che avvengono lungo il corso del Volturno o nei canali per l'irrigazione che vi confluiscono, come più volte accertato da forze dell'ordine e magistratura.

APPROFONDIMENTI LA LEGALITÀ Beni confiscati alla camorra, 140 mila euro al comune di Cesa IL LUTTO Quarto, beni confiscati: Villa Mehari assegnata ad associazioni e... L'ARCHEOLOGIA Ercolano, l'appello del sindaco Buonajuto: «Torni qui... L'INTERVISTA Giancarlo Siani, l'impegno di don Palmese: «Pronti a...

I volontari hanno ripulito in particolare la spiaggia facente parte dell'Oasi dei Variconi, una riserva protetta meta fissa degli uccelli migratori; ha partecipato anche il presidente della riserva Giovanni Sabatino, che si è detto molto soddisfatto del bilancio dell'intervento. Sul posto è arrivato anche il vicepresidente di Coldiretti Caserta Franco d'Amore, che ha garantito maggiore attenzione e sensibilizzazione allo smaltimento dei rifiuti.