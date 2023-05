Conclusa la campagna elettorale senza grossi colpi di scena, la provincia di Caserta si prepara al voto. Tra comizi al veleno, denunce, qualche manifesto strappato e scaramucce varie, questo ultimo mese a farla da padrone sono state le liste civiche. I partiti hanno fatto capolino solo in alcuni dei 5 grandi territori al voto. In particolare su Marcianise ha puntato il Pd e con lui tutto il centrosinistra compreso il M5s, tanto che in piazza sono arrivati i big dei rispettivi partiti. Il centrodestra non è riuscito ad arrivare compatto alle elezioni. Proprio a Marcianise l'annunciato matrimonio è saltato e Fdi si è concentrato su Maddaloni con un candidato e una lista di partito. Mentre a San Felice è stato Fi a fare una fuga solitaria "tradendo" gli alleati all'ultimo minuto.

Ora però la parola passa agli elettori. Tra oggi e domani sono 147.308 (75.676 donne e 71.632 uomini) gli elettori chiamati alle urne per il rinnovo di 15 consigli comunali in provincia di Caserta. Si vota in 5 comuni con più di 15mila abitanti, Marcianise, Orta di Atella, Lusciano (che solo quest'anno ha superato la soglia dei 15mila residenti), Maddaloni e San Felice a Cancello, ma soltanto negli ultimi due potrebbe esserci il turno di ballottaggio. In questi comuni è ammesso anche il voto disgiunto. Per farlo, è sufficiente indicare con una X il nome del candidato sindaco, e con un'altra X il simbolo di qualunque lista si intenda votare.

A Orta di Atella Antonino Santillo può già festeggiare visto che non ha bisogno di raggiungere il quorum anche se è l'unico candidato, sostenuto però da sei liste. Cosa diversa a Caiazzo e Sant'Angelo d'Alife, dove Stefano Giaquinto e Vincenzo Caporaso devono riuscire a portare alle urne il 50% + 1 dei votanti per conquistare la fascia tricolore. Negli altri comuni con popolazione fino a 15mila abitanti (Vitulazio, Alife, Cancello ed Arnone, Riardo, Galluccio, Presenzano, Raviscanina e Letino) verrà eletto il candidato che ottiene più voti, a prescindere dalla percentuale.

Le operazioni di scrutinio dei voti inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi, alle ore 15 della giornata di lunedì.

A fronte di una popolazione di poco più di 171mila abitanti, il Comune più grande chiamato al voto è Marcianise con oltre 38mila residenti, mentre quello con più elettori è Maddaloni con 33.218, seguito proprio da Marcianise con 31866 votanti.

Per quel che riguarda i candidati, sono 37 gli aspiranti sindaco a contendersi le 15 fasce tricolori, di questi solamente 6 sono donna (Eugenia Carfora e Antonella Lettieri a San Felice, Lina Tartaglione a Marcianise, Dominga Inviti a Lusciano, Anna Maria Di Puorto a Cancello Arnone e Mariangela Capraro a Galluccio).

A Marcianise, Orta di Atella e San Felice c'è da cogliere l'eredità lasciata dai commissari prefettizi dopo che i sindaci sono stati sfiduciati, mentre gli altri 12 primi cittadini sono riusciti a terminare il mandato.