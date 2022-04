Mozzarelle ai cittadini in cambio dei voti: ex sindaco a processo nel Casertano

Mozzarella in cambio di voti. All'ex sindaco Andrea Villano, candidato alle elezioni amministrative di Orta di Atella nel 2018, la Procura della Repubblica Napoli nord contesta di aver offerto, in concorso con altre due persone, più utilità in cambio di voti.

Il pubblico ministero Rubio Sozio ha firmato il decreto di citazione diretta a giudizio davanti al Tribunale di Napoli nord in composizione monocratica per Villano e altre due persone,...

