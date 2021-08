Wwf segnalano due piromani sul monte Tifata e i carabinieri li arrestano

Volontari Wwf hanno individuato due piromani sul monte Tifata, vicino a Caserta e hanno allertato i carabinieri forestali al numero di emergenza 1515. In zona è subito arrivato un elicottero dell'Arma un intervento decisivo per coordinare le squadre a terra e per fermare i due.

Il Wwf Italia ribadisce che «continuerà a sostenere l'importante azione delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e di tutte le autorità impegnate nella lotta contro i criminali che stanno distruggendo il nostro patrimonio più importante. Questo episodio è la prova di quanto sia importante il ruolo delle associazioni di protezione ambientale e di volontari come le guardie Wwf che grazie ai corsi di formazione offerti dall'associazione sono capaci di operare con efficacia sul territorio, a supporto degli organi dello Stato, per contrastare le illegalità».