Zecchino d’Oro, secondo posto per Gaia Colella di Capodrise

CAPODRISE. Secondo posto per Gaia Colella di Capodrise alla 66esima edizione dello Zecchino d’Oro. Il verdetto è arrivato al termine della finale andata in onda, oggi pomeriggio, su Rai 1 e condotta dal direttore artistico, Carlo Conti. In coppia con Claudia, 9 anni, di Bari, Gaia, 5 anni appena, ha portato un brano dal titolo “La casa stregata”, un inno all'unicità nella diversità, composto da Valerio Baggio e Mario Gardini.

Il vincitore del concorso canoro per bambini è sempre un campano, Salvatore Flamini, 9 anni, di Napoli, che ha cantato “Non ci cascheremo mai”, canzone scritta da Max e Francesco Gazzè e da Francesco De Benedettis. “La casa stregata” ha conquistato la medaglia d’argento ex aequo con i brani “Puz puz puzzola” e “Ci pensa mamma”.

La piccola Gaia già tre anni fa superò le selezioni preliminari, ma non quelle finali perché troppo piccola; l’anno scorso un nulla di fatto, mentre quest’anno è andata dritta come un treno, grazie anche alla sua solarità e spontaneità.

Orgogliosi i genitori, Luigi e Pierangela Raucci, e il suo insegnante di canto, Luigi Bollito, un vero talent scout di cantanti in erba («Risultato storico per la città»).

I bambini in gara erano 17, tutti accompagnati dal Piccolo coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni. Tra gli autori dei brani, altri due big della canzone italiana, Loredana Bertè e Paolo Vallesi.