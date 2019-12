Enigmatici i cartelli agli ingressi delle Ztl. Il ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha decretato nello scorso luglio il cambiamento delle diciture in un italiano più corretto e comprensibile, informate le prefetture e anche il Comune di Caserta che nicchia e dell'adeguamento non si vede ombra. Contribuire è un dovere per i cittadini; essere tartassati per contribuzioni illegittimamente imposte impone il dovere di ribellarsi e ricorrere all'istituto del ricorso amministrativo.



È il caso di quella «cassa bancomat» che per il Comune di Caserta per la verità non da solo in Italia sono diventate le Ztl, le zone a traffico limitato segnalate da quei cartelli enigmatici da cui scaturiscono multe. Storia vecchia, quella della lingua pseudo italiana usata per le diciture «Varco Attivo», per dire che non si può passare, e «Varco Non Attivo» per dire libero transito. La genialità delle diciture fondata sul presupposto che gli automobilisti siano tenuti a conoscere il concetto a monte delle due paroline: varco con sistema televisivo di rilevamento dei trasgressori attivo, quindi se passate sarete multati. E, ovviamente, il contrario in presenza del «non». Dopo anni e migliaia di ricorsi ai giudici di pace di tutta Italia nel luglio scorso il ministero ha decretato il cambiamento delle diciture in «Ztl Attiva» con sfondo di colore rosso e in «Ztl Non Attiva» con sfondo verde, facilissime da interpretare. Oltre cinque mesi fa l'emanazione del decreto ministeriale e la segnaletica non è stata ancora adeguata.



Emiliano Casale, assessore comunale al Traffico allora fresco di nomina, l'11 ottobre scorso, diede assicurazioni di un intervento e, dopo qualche giorno, la spiegazione di un possibile ritardo.



«I segnali luminosi aveva saputo e riferiva l'assessore Casale sono a dicitura fissa, le lettere a puntini non sono digitabili dalla centrale, occorrerà cambiare le tabelle». Come dire: un bel «pacco» era stato rifilato anni fa a chi aveva disposto l'acquisto della segnaletica. Ora, stante la necessità di provvedere a nuovi acquisti e considerato lo stato delle finanze comunali, significa mettersi l'animo in pace. Ma non è giusto continuare a speculare sull'enigmistica delle diciture per infliggere multe agli automobilisti. Le Ztl a Caserta sono da sempre in discussione, in particolare l'ultima al corso Giannone. Per liberare dal traffico il centinaio di metri da via Sant'Antonio a piazza Vanvitelli e viceversa, in coincidenza con l'afflusso alle scuole, si carica di traffico la strada che lambisce la chiesa, via G.M. Bosco e lo stesso primo tratto del corso Giannone dove, in direzione piazza Vanvitelli, i genitori di scolari e studenti parcheggiano con tolleranza sul lato destro, restringendo la corsia causa parcheggio vigente a sinistra.



Un autentico imbuto per chi deve svoltare a sinistra, ingorghi e strombazzamenti. E poi la fila di automobilisti che aspettano, come alla partenza dei gran premi, che la tabella gialla che autorizza dia il via per sgassare per piazza Vanvitelli. Mesi di proteste, mesi di multe ingiuste e illegittime inflitte e sopportate, e mai un ripensamento intelligente e favorevole agli automobilisti sempre più penalizzati.