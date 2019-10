Domenica 20 Ottobre 2019, 13:47

Oltre 100 multe sono state elevate dalla polizia municipale del Comune di Caserta la notte scorsa durante i controlli particolarmente indirizzati ad assicurare la fruibilità del centro storico nella osservanza delle norme previste per la zona a traffico limitato. I vigili urbani, hanno accertato numerosi episodi di inosservanza alle norme, specie da parte dei conducenti di minicar e motocicli.Sono state contestate ai trasgressori 29 sanzioni: 26 per transito non autorizzato in Ztl in varie strade del centro, con un invito a presentare i documenti ed un sequestro per veicolo circolante senza la prescritta revisione. Ad oggi, dall'inizio del mese di ottobre, sono stati sanzionati per transito illecito nella Ztl oltre 150 veicoli. Durante la scorsa notte, inoltre, sono stati sanzionati più di 70 veicoli per sosta indiscriminata in corso Giannone, corso Trieste, piazza Vanvitelli, piazza Dante e zone limitrofe. I controlli, anche di natura commerciale, proseguiranno anche durante i prossimi weekend.