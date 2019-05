CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 16 Maggio 2019, 12:00

Zona a traffico limitato nel centro storico, i nuovi orari mandano su tutte le furie i commercianti. In particolare quelli di via Gasparri, corso Trieste, via Ferrante, via Sant'Agostino. Tutti d'accordo nel definire «inutile» la pedonalizzazione durante la settimana. Il provvedimento, in vigore dal primo maggio scorso, prevede infatti l'attivazione dell'isola pedonale su corso Trieste, via Sant'Antida, via San Carlo e via Pollio, dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 22.30, il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 3 del mattino mentre il sabato, la domenica e nei festivi dalle 10 alle 3. Via Gasparri tornerà ad essere off-limits alle auto tutti i giorni (e non più solo nel week-end) dalle 21.30 alle 3 del mattino. Anche se sul sito internet del Comune e sulla segnaletica è ancora indicato l'orario di inizio alle 20,30.Via Mazzini, via Maielli e largo Sant'Elena continueranno invece ad essere interdette alla circolazione tutti i giorni, ventiquattro ore su ventiquattro. Questi orari resteranno invariati sino al prossimo 30 settembre. Diverso il caso di corso Giannone. Qui, nel tratto compreso tra via Sant'Antonio e piazza Vanvitelli, il divieto di transito (attivo dal 29 aprile) è limitato agli orari di ingresso e uscita da scuola e precisamente dal lunedì al sabato dalle ore 7:45 alle 9 e dalle 12 alle 14. Mentre la prima domenica di ogni mese la strada sarà chiusa alle auto dalle ore 10 alle 14.