C'è chi propone un referendum per l'istituzione della Ztl nel centro storico di Capua. Il sindaco Adolfo Villani, però, è stato chiaro ed esplicito nel corso dell'intervista rilasciata a capuaonline: «La zona a traffico limitato partirà la prima settimana di dicembre, gradatamente e con una serie di monitoraggi che suggeriranno accorgimenti migliorativi». La città si è divisa tra favorevoli e contrari, anche se per tutti vale il principio che così come stanno le cose non si può andare avanti. L'ordine perentorio partito dalla sede municipale è quello di regolarizzare i parcheggi ed eliminare immagini di confusione, soprattutto nei pressi dei monumenti. Ieri mattina, un pullman di studenti diretti in visita al museo è rimasto fermo in via Roma per le difficoltà di transito dovuto al parcheggio di autovetture in entrambi i lati della carreggiata.

Nel dibattito con i cittadini emergono varie posizioni, tra queste Tommaso Di Cola, attivo anche sui social: «L'argomento politico non include tutte le parti in causa, convinti che il problema della Ztl riguardi solo i commercianti, avrei gradito dalle forze politiche un ragionamento che sviscerasse il problema in tutti gli aspetti che lo contraddistinguono essendo un sostenitore di città a misura d'uomo e green, non mi sembra che Capua ad oggi possa permettersi di limitare il traffico veicolare solo per dare continuità politica a una delibera che ha un indirizzo in linea con l'attuale amministrazione. L'adozione della Ztl - afferma Di Cola - al momento finisce per acuire i problemi di Capua, invece è necessario prenderli di petto e quelli più urgenti, per trovare il modo con cui risolverli avendo cura di rendere lo sviluppo economico e sociale utilizzando al meglio le opportunità offerte dal piano di rigenerazione urbana per la progettazione di infrastrutture sostenibili. Sono questi gli elementi essenziali per uno sviluppo economico equilibrato - conclude Di Cola - non dimenticando i fondi Pnnr».

Preoccupati i commercianti sul corso Gran Priorato di Malta, altrettanto quelli del corso Appio, pur consapevoli che la crisi sarà imputabile alla chiusura del centro storico. Il sindaco ha dato ampie garanzie sul miglioramento dei servizi, il parcheggio di piazza Umberto I sarà disponibile per l'intera giornata, come il prolungamento orario di quello della spianata Olivarez. Gli eventi organizzati da Pro Loco e dalle altre associazioni saranno da richiamo per gli abitanti dei paesi viciniori, almeno così si auspica.