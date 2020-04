I carabinieri al fianco degli studenti. Nell’ambito delle iniziative di solidarietà connesse all’emergenza sanitaria in atto, su richiesta della Dirigente Scolastica del “Liceo Parzanese” di Ariano Irpino, i militari della locale Stazione hanno proceduto alla consegna a domicilio di 12 tablet, assegnati in comodato d’uso ad altrettanti studenti. Un gesto di solidarietà concreto e di supporto ai ragazzi che non avevano disponibilità di attrezzature per seguire la didattica a distanza. Diverse le iniziative che stanno promuovendo i carabinieri del comando provinciale di Avellino. © RIPRODUZIONE RISERVATA