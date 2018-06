Mercoledì 6 Giugno 2018, 22:10 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 23:42

Minaccia, danneggiamento e possesso di oggetti atti ad offendere nonché rissa, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Arrestato un 55enne di Cesinali. Si tratta dello stesso soggetto che nei mesi scorsi ha tentato prima di incendiare il palazzo comunale e poi ha cercato di darsi fuoco in chiesa. In altre occasioni è stato trovato in possesso di coltelli e liquido infiammabile.