Lunedì 16 Settembre 2019, 00:09

Fiamme nella tarda serata nel cuore di Avellino. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti in viale Italia per un incendio che si è sviluppato in un'abitazione al terzo piano di un palazzo. Due le squadre in azione, supportate anche dall'autoscala. I caschi rossi hanno spento rra non poche difficoltà le fiamme. All'interno della casa c'era un'anziana con il proprio cane. Per la donna solo tanto spavento: è stata sottoposta a controlli medici sul posto dai sanitari del 118, mentre il cane - che era rimasto intrappolato nel rogo - è stato tratto in salvo. Lo stabile è stato messo in sicurezza.