Lunedì 5 Agosto 2019, 21:55 - Ultimo aggiornamento: 05-08-2019 22:00

Tragedia sfiorata lungo la Variante di Avellino. Un bus carico di turisti ha tamponato l'auto con a bordo la mamma e due figlie piccole. La donna e le bambine sono rimaste ferite. Sono state trasportate dai sanitari del 118 all'ospedale Moscati. Fortunatamente, per loro nessuna conseguenza grave. Patente ritirata, invece, per l'autista del pullman. Il conducente non aveva tutti i documenti in regola. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Avellino, coordinati dal vicequestore Renato Alfano che hanno provveduto a tutti i rilievi del caso e a disciplinare il traffico.