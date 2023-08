Choc a Mirabella, 38enne trovato morto in fondo a un pozzo

Un 38enne è stato ritrovato privo di vita in fondo a un pozzo alla località Passo di Mirabella Eclano. Il corpo è stato recuperato da una squadra del distaccamento di Grottaminarda dei vigili del fuoco. A supporto gli esperti del nucleo S.A.F. (speleo - alpino - fluviale) provenienti dalla sede centrale di Avellino. La salma è stata trasferita dai sanitari del 118 presso l'obitorio dell'ospedale Moscati di Avellino. Sul posto i Carabinieri di Mirabella Eclano per i rilievi di propria competenza. Si pensa a un suicidio. Il pozzo è profondo dieci metri e si trova a circa cento metri dall'abitazione del 38enne. Choc in paese per l'accaduto.