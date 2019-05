Giovedì 16 Maggio 2019, 21:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Foggia all'Irpinia pronti per mettere a segno qualche colpo, ma sono finiti nella rete dei carabinieri. Cinque pregiudicati foggiani, tra cui un sorvegliato speciale con obbligo di dimora nel comune di residenza, sono stati bloccati dai militari mentre si aggiravano con fare sospetto nel comune di Lacedonia. I cinque non hanno saputo giustificare la loro presenza in quel centro. Per tutti è scattato il foglio di via obbligatorio. Il 25enne sorvegliato speciale è stato denunciato per la violazione degli obblighi a cui è sottoposto.