Esplosione di casi Covid, il sindaco chiude la scuola

Chiude per due giorni la scuola primaria di Aiello del Sabato a causa dell’esplosione di casi di Covid-19 tra gli allievi. Il sindaco Sebastiano Gaeta ha firmato l’ordinanza per lo stop alle lezioni in presenza nelle giornate di domani, giovedì 4 maggio e venerdì 5 maggio. Una decisione adottata in seguito alla segnalazione della dirigente con la quale comunicava all’amministrazione comunale numerosi casi nel plesso scolastico di via Croce. Il provvedimento del sindaco di Aiello è stato adottato “per la tutela dei bambini e del personale scolastico”. Medesima decisione è stata assunta qualche giorno fa dal primo cittadino di Pietradefusi per la stessa motivazione.

