Giovedì 1 Agosto 2019, 09:32

Arresti in Irpinia e a Verona da parte degli uomini dell'Arma. Dalle prime ore della mattinata, i carabinieri del Comando Provinciale di Avellino sono impegnati nel Vallo di Lauro e nella provincia di Verona per l'esecuzione di cinque misure cautelari per estorsione aggravata dal metodo mafioso. A coordinare le operazioni la Procura Distrettuale di Napoli. Diversi gli uomini impegnati nell'attività cominciata all'alba in provincia di Avellino. Maggiori dettagli sul blitz di questa mattina si dovrebbero conoscere nel corso della giornata.