In auto di notte con la droga, bloccati due ragazzi

Di notte in auto con la droga. Un giovane di 25 anni ha rimediato una denuncia, un altro ragazzo è stato segnalato alla Prefettura. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino erano impegnati nel capoluogo irpino in un servizio notturno di controllo alla circolazione stradale, quando hanno intimato l’alt al conducente di un’autovettura in transito. A bordo del veicolo due giovani di Montefredane. Il loro atteggiamento sospetto ha indotto i militari ad approfondire le verifiche. Nel corso della perquisizione il conducente dell’auto è stato trovato in possesso di circa 60 grammi tra hashish e marijuana. Per lui è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Il passeggero dell’auto, sorpreso con una modica quantità di hashish, è stato invece segnalato alla Prefettura. La droga è stata sottoposta a sequestro.

