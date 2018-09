Venerdì 7 Settembre 2018, 11:22

Tragedia in Basilicata. Due operai campani - un 40enne di Domicella e un giovane di 19 anni di San Giuseppe Vesuviano - hanno perso la vita in un incidente avvenuto lungo la statale 585 Fondovalle del Noce nel tratto di strada tra la frazione di Castrocucco di Maratea e il bivio Parrutta, nel comune di Trecchina, in provincia di Potenza. Erano diretti in Calabria. La loro vettura s'è scontrata con un camion. Da chiarire la dinamica del sinistro. Indagano i carabinieri con il coordinamento della Procura di Lagonegro.