Martedì 7 Maggio 2019, 19:57

Una donna versa in gravi condizioni all’ospedale “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi, dopo essere stata investita da un’auto. È accaduto verso le 13, in via Bartolomei a Sant’Angelo dei Lombardi. La prognosi è riservata. L’automobilista alla guida della vettura si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi alla donna. Un’ambulanza del 118 ha poi trasportato l’anziana al nosocomio altirpino. I carabinieri della locale Compagnia stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Eseguite misurazioni e fotografie. Ascoltata la posizione dell’automobilista.