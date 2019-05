Giovedì 16 Maggio 2019, 21:55

Da tempo non mandavano i propri figli alla scuola dell'obbligo. Per loro è scattata la denuncia. Al termine di verifiche specifiche i carabinieri della Stazione di Marzano di Nola hanno deferito alla competente autorità giudiziaria quattro genitori che, senza giustificato motivo, non avevano fatto frequentare ai propri figli minori la scuola dell’obbligo. Il risultato viene fuori da controlli a tappeto presso le scuole primarie e secondarie del Vallo Lauro per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica che purtroppo ancora si registra.