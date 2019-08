Mercoledì 14 Agosto 2019, 13:38

Stalker in manette in Alta Irpinia. Non si era rassegnato alla fine della storia con la sua ex compagna, tanto da continuare a perseguitarla. Per la vittima un sospiro di sollievo dopo settimane di paura. I carabinieri della Stazione di Lioni hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Avellino nei confronti di un uomo del posto. Sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex compagna, aveva proseguito nella sua condotta persecutoria nei confronti della donna, violando così le prescrizioni impostegli. Di qui, le manette.