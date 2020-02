Rifiuta l'isolamento al Moscati di Avellino, rintracciata a Mercato San Severino

E’ stata rintracciata a Mercato San Severino la donna che questa mattina intorno alle 8,30 si è allontanata dal pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino. Sono stati gli agenti della Polizia a rintracciarla e a condurla nel nosocomio del comune salernitano. La donna, una 40enne del Napoletano, si era recata stamane all’alba al Moscati, con febbre alta e un malessere generale. Al personale sanitario ha dichiarato di provenire da Brescia. Per precauzione sistemata in una stanza di isolamento ed è stata chiesta la consulenza di un infettivologo dell’Unità Operativa di Malattie Infettive. A questo punto ha cominciato a protestare, affermando di non voler essere trattenuta in isolamento. Nonostante i tentativi degli operatori di trattenerla, ha spontaneamente lasciato il pronto soccorso. Della vicenda è stata informata la Polizia che dopo qualche ora l’ha rintracciata a Mercato San Severino. Qui è stata sottoposta al tampone per verificare eventuali infezioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA