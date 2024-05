Rogo nel cantiere della scuola, bruciato escavatore

Raid incendiario in un cantiere pubblico a Mercogliano. Questa notte, in via Amatucci, all’interno del cantiere della scuola elementare (sono in corso lavori di ristrutturazione), è divampato un incendio che ha interessato principalmente la cabina comandi di un escavatore. L’immediato intervento dei carabinieri e vigili del vuoco, intervenuti a seguito di una segnalazione al 112, ha limitato i danni ed evitato l’incendio di un secondo escavatore. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Avellino. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.

