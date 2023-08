Violento impatto tra auto e moto sul raccordo Av-Sa, centauro in ospedale

Schianto tra auto e moto intorno alle 2,30 di stanotte lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno. Nel violento impatto ha avuto la peggio l'uomo alla guida della moto di 34 anni di Santo Stefano del Sole, che dopo essere stato recuperato è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. Il personale dell'ambulanza lo ha trasportato presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. A bordo dell'autovettura quattro ragazzi diretti nel Montorese, che non hanno subito grosse conseguenze tranne un forte spavento. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza dai vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino.

