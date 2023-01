Diocesi di Benevento, i riti di suffragio per il papa emerito Benedetto XVI

In tutte le chiese parrocchiali e nei santuari dell’Arcidiocesi si celebrerà una santa messa di suffragio per il Pontefice emerito defunto. Nell’occasione, giovedì 5 gennaio alle 9.30, in concomitanza con l'inizio dei funerali saranno suonate a lutto le campane di tutte le chiese dell’Arcidiocesi. Domani, invece, l'arcivescovo Felice Accrocca celebrerà una messa di suffragio nel Duomo di Benevento alle 18.30.

Il colore liturgico da usare per la celebrazione eucaristica è il viola, come da prassi per e Messe per i defunti.