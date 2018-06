Domenica 10 Giugno 2018, 21:11 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 21:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A fuoco un'abitazione nel centro di Andretta. Sono stati alcuni cittadini ad allertare i carabinieri dopo aver visto uscire del fumo da una finestra della casa. Le fiamme, che si sono sviluppate nella camera da letto forse a causa di un corto circuito, sono state domate dai vigili del fuoco. Non si sono registrati feriti. I proprietari quando è scoppiato il rogo non erano in casa. Indagini in corso per fare piena luce.