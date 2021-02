Passione e competenza. Dalle Universiadi 2019 al Sei Nazioni 2021. Sempre presente la Campania ovale nelle prestigiose rassegne internazionali che contano. Orgoglio innegabile e soddisfazione evidente per Maria Giovanna Pacifico, time keeper allo stadio Olimpico di Roma. Giornata speciale per l’architetto di Benevento, che diresse la finale Francia-Giappone ai Giochi universitari all’ombra del Vesuvio.

«Unica donna presente. E’ la terza volta che ricopro un ruolo al Six Nations maschile», racconta con fierezza la sannita classe 1990. «Esperienza davvero bella, ma non mi dispiacerebbe se presto potremmo essere anche di più sullo stesso campo». Auspicio in rosa per il futuro. «Mi ritengo fortunata per questa opportunità. Emozionante ritrovarsi accanto agli arbitri migliori in Europa: è un ulteriore modo per maturare in un contesto ad alto livello».

Osservatorio inedito in zona ambra per il debutto degli azzurri. «Ho respirato l'aria della regia. Nel van, posizionato dietro la tribuna Monte Mario, vedi come si muove una macchina che dai per scontato, quando sei nel cuore dell'azione. Bello anche il dietro le quinte al tempo del Covid-19», conclude Pacifico. Per il movimento arbitrale campano duplice riconoscimento con il napoletano Massimo Salierno nel ruolo di sesto uomo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA