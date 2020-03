Pensioni, è giorno di pagamento e alle Poste di Giugliano arriva la polizia

Ressa all'ufficio postale di Giugliano per il pagamento delle pensioni, arrivano le forze dell'ordine. È quanto sta succedendo da questa mattina all'esterno della filiale di via Magellano a Giugliano dove ci sono oltre cento persone che attendono di entrare per ritirare la pensione.

Tutti, i quasi, con mascherine e guanti, si stanno accalcando inosservanti del divieto che impone scene simili. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine per tentare di ristabilire l'ordine ed evitare la ressa agli sportelli.

Ultimo aggiornamento: 10:28

