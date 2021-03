Guasto alla condotta idrica, 8 comuni del Nolano restano senz'acqua

Un guasto improvviso alla centrale di Nola e 8 comuni dell'area restano senz'acqua. La Gori, società che gestisce il servizio integrato, ha comunicato che è stata costretta ad interrompere l’erogazione idrica per consentire gli interventi di riparazione. Sono previste, mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica, dalle 15 di oggi fino alle 8 di domani, per gli interi territori comunali di San Paolo Bel Sito e Palma Campania.

Dalle 17:30 fino alle 8 di domani per gli interi territori comunali di Casamarciano, Comiziano, Tufino, Nola (località Castel Cicala, via Abate Minichini, via Dei Mille e tutte le relative traverse), Cicciano (località Sasso, via Sandro Pertini e traverse) e Roccarainola (via Madonelle, rione Fellino e traverse). La società ha annunciato anche che "sono in corso interventi di regolazione dei flussi per mitigare i disagi alle utenze".

© RIPRODUZIONE RISERVATA