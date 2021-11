Non si fermano all'alt dei carabinieri e tentano di investirli: paura a Nocera

Non si fermano all'alt dei carabinieri, anzi tentano di investirne pure uno, prima di fuggire. C'è questo a fare da sfondo ad un episodio avvenuto intorno alle 10 di questa mattina, in via Correale, dove si trova la nuova sede del reparto territoriale dei carabinieri di Nocera Inferiore. Durante la fuga, uno dei militari ha esploso anche un colpo di pistola per intimare all'auto di fermarsi.

Al vaglio ci sono le immagini di telecamere di sorveglianza, che hanno ripreso una Fiat tipo di colore grigio sfrecciare lungo la strada, inseguita da un'auto dei carabinieri. Al veicolo era stato imposto di fermarsi, forse per un controllo o per altre circostanze, ora parte di un'indagine. Ma il primo aveva accellerato, proseguendo lungo via Correale, in pieno centro città, seminando il panico tra commercianti e cittadini. Al momento si lavora sull'identificazione delle due persone presenti in auto.